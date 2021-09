Max-fans van Spa naar Zandvoort: ‘Tot onze enkels in de modder’

Video

De Grand Prix van Spa was door hevige regenval een drama voor fans. De Nederlandse Arjan Brouwers en Roger Moonen stonden zelf tot hun enkels in de modder en hun bus moest weggesleept worden. Een week later zouden ze op een camping bij Zandvoort staan, maar dat ging op het laatste moment niet door. Gelukkig bood een plaatselijke manege uitkomst.