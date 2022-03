‘Eng wat er met Hans Kazàn aan de hand is’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week een update over de ernstige gezondheidstoestand van Hans Kazàn en ook de voormalig huishoudster van De Meilandjes heeft slecht nieuws te horen gekregen van haar artsen. Verder heeft Evert weinig vertrouwen meer in het huwelijk van prins Albert en prinses Charlène van Monaco.