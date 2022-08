Beelden: Mart Hoogkramer na bierdouche wéér van podium

Video

Tijdens een show op het Drentse Boerenrockfestival in Drouwenermond werd Mart Hoogkamer opnieuw getrakteerd op een bierdouche. Op Instagram deelt de zanger beelden van het optreden. Hierop is ook te zien dat hij van het podium loopt, nadat hij het publiek meerdere malen had gevraagd te stoppen met bier gooien.