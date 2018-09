Zuurkool met casselerrib

1 / 2 1 / 2

Van de week was ik even in Engeland waar ze me alles vertelden over het maken van echte ham. Met het oog op Kerstmis, daar ga ik binnenkort in VRIJ over schrijven. Er bleven ergens in het proces hamsnippers over en opeens kreeg ik het idee dat die samen met zuurkool misschien wel heel lekker konden zijn. En zo kwam dan weer dit gerecht in beeld.