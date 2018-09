Subaru teast met productieversie Legacy

Gissen

Het is op dit moment nog gissen, want meer dan deze foto hebben we niet. Totdat we de hele auto hebben gezien is het de vraag of Subaru hetzelfde doet als met de WRX Concept. Die was extreem vormgegeven en werd goed ontvangen. De productieversie kreeg echter behoorlijk wat kritiek te verduren, want Subaru had veel van de interessante details niet overgenomen.

Subaru onthulde de Legacy Concept afgelopen jaar op de autobeurs van Los Angeles in de vorm van een vierdeurs coupé. De productieversie heeft daar nog steeds veel van weg, maar toch zijn er wat kleine verschillen te zien. Zo is de daklijn anders (minder coupé) en de voor- en achterkant lijken wat behoudender vormgegeven.

Chicago

De onthulling van de definitieve Legacy zal ook in Amerika plaats gaan vinden, maar nu in Chicago. Daar gaat 6 februari de Chicago Auto Show van start. Eind dit jaar komt de Sub op de markt.