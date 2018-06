Arash Cars probeert het weer met nieuwe supercar

De kleine autobouwer was eerder al verantwoordelijk voor de Arash AF-10 straatauto en de Arash AF-10 LM circuitauto. Die modellen waren gebaseerd op de Noble M600. De straatversie heeft een 7.0 V8 met 550 pk en kostte liefst 620.000 Britse ponden. Met zo'n prijskaartje mag het geen verrassing zijn dat er nooit veel op de weg zijn gespot. Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren het bedrijf uiteindelijk heeft verkocht.

Teaser

Nu gaat Arash het nogmaals proberen met een nieuwe supercar. Dankzij een teaser weten we dat de auto op 28 februari wordt onthuld. Er is ook al een plaatje vrijgegeven, maar daar is alleen een stukje van het koolstofvezel stuur op te zien.