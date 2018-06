Toyota bouwt meer dan 10 miljoen auto's

Daarmee is het bedrijf de eerste autofabrikant die meer dan 10 miljoen voertuigen per jaar heeft geproduceerd. De productie in Japan steeg vorig jaar met 2,9 procent naar 4,29 miljoen voertuigen en de productie buiten Japan nam met 6,1 procent toe tot 5,8 miljoen stuks.

Eerder maakte Toyota al bekend dat de wereldwijde verkoop vorig jaar met 2,4 procent is gestegen tot 9,98 miljoen voertuigen, waarmee Toyota voor het tweede jaar op rij 's werelds grootste autofabrikant is. Dit jaar mikt Toyota op een verkoop van 10,3 miljoen voertuigen.