Geely en Volvo werken aan B-segmenter

De subcompacte Geely moet gaan concurreren met modellen als de Ford Fiesta, Honda Jazz, Toyota Yaris en Volkswagen Polo. Of Geely de nieuweling ook gaat inzetten op de Europese markt is nog niet bekend.

Volvo

Geely kocht het Zweedse Volvo in 2010 en heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat het bedrijf er financieel stabieler voor staat en het afgelopen jaar winst maakte. Nu willen de Chinezen zelf profiteren van de overname door de Europese technici van Volvo een B-segmenter voor Geely te laten ontwikkelen. Dit gebeurt bij China Euro Vehicle Technology AB, een ontwikkelingsafdeling dat het bedrijf heeft opgezet in het westen van Zweden.

Modulair

"Onze joint-venture is geleidelijk uitgebreid", vertelt Mats Fägerhag, directeur van China Euro Vehicle Technology tegenover The Wall Street Journal. Het doel van het bedrijf is het maken van modulaire platformen die wereldwijd zijn in te zetten. Volgens Fägerhag begint de faciliteit met een compacte auto die over drie tot vier jaar klaar moet zijn. Hoewel deze aan de wereldwijde kwaliteitseisen moet voldoen, focust Geely zich met het model voornamelijk op de markten in China, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Wanneer het subcompacte model moet verschijnen, is nog niet bekend.