Filmrecensie| Devil's Due

Ook Devil’s due voelt gemakzuchtig aan, hoewel regisseurs Matt Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett nog redelijk creatief zijn met de ‘mockumentary’-stijl.

Het schort nog wel eens aan interne logica in dit soort horrors, want waarom zou een personage zelf blijven filmen terwijl hij in levensgevaar is?

Het regisseursduo weet die vraag grotendeels handig te omzeilen door ook met andere perspectieven te werken.

Zo zien we bijvoorbeeld de beelden van verborgen camera’s, geplaatst door een satanische sekte die de zwangere hoofdpersoon in de gaten houdt.

Zonder dat zij of haar kersverse echtgenoot het beseft heeft Samantha een duivelsbaby in haar buik. Die plot lijkt veel op Rosemary’s Baby, dus op de documentaire stijl na is Devil’s Due niet erg inventief of verrassend, en dus eigenlijk ook niet zo eng.

Maar de niet al te kritische kijker die een avondje wil gruwelen zal zich waarschijnlijk wel vermaken.