Nieuwe Nissan ’Almera’ concurrent Renault Mégane

Het model, dat in tegenstelling tot de Qashqai wél direct in de voetsporen van de Almera treedt, zal zowel qua prijs als formaat precies tussen de verkooptoppers van Nissan, de Juke en de Qashqai, in worden gepositioneerd. Daarmee opent de autobouwer de aanval op modellen als de Kia Cee’d, Hyundai i30 en ook het zustermodel Renault Mégane. De Qashqai gaat de strijd aan met bijvoorbeeld de Ford Focus en Volkswagen Golf, zodat de twee types elkaar binnen het C-segment naadloos aanvullen.

Conventioneel

Momenteel heeft Nissan alleen maar compacte auto´s met een bijzondere carrosserievorm in de aanbieding. De Note B-segmenter is een mini-MPV, terwijl de Juke en Qashqai die het B/C en C-segment afdekken crossovers zijn. Nissan denkt hierdoor klanten mis te lopen, die liever een conventionele auto hebben. Daarom is het merk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe hatchback. Als het ware een nieuwe Almera.

Platform

Volgens een woordvoerder van Nissan zal hiervoor geen gebruik worden gemaakt van het spiksplinternieuwe platform van de Qashqai, en ook niet van de bestaande bodemplaat waarop de Mégane van zustermerk Renault wordt gebouwd. Wel zal de Almera gebruik maken van dezelfde motoren als de Qashqai en de Mégane.