PSA sluit jaar af met omzetstijging

Het concern verkocht in de laatste 3 maanden van vorig jaar 748.000 auto's. Vooral de modellen 2008 en 308 waren populair. Over heel 2013 daalden de verkopen echter met 4,9 procent tot 2,82 miljoen stuks.

China belangrijk

PSA's verkopen in China namen met 26 procent toe tot 557.000 auto's, waarmee het marktaandeel in China uitkwam op 3,6 procent. China is na Frankrijk de belangrijkste markt voor het concern. De Chinese automarkt groeide vorig jaar met 19 procent.

Europese automarkt

De Europese automarkt, die tot en met vorig jaar 6 jaar op rij slonk, bleef zwak. De verkopen van PSA daalden met 1,6 procent na een daling van 8,6 procent in 2012. ,,Slechts een handvol markten groeiden, waaronder het Verenigd Koninkrijk (11 procent) en Spanje (plus 4,1 procent)'', aldus het bedrijf.

Latijns-Amerikaanse groei

In Latijns-Amerika wist PSA de verkopen met 7 procent op te stuwen ondanks flinke negatieve wisselkoerseffecten en de eerste krimp van de Braziliaanse markt (min 1,5 procent) in 10 jaar.

Extra kapitaal

Het noodlijdende Peugeot werkt al maanden aan een plan om 3 miljard euro aan extra kapitaal binnen te halen. Volgens een woordvoerster van de Franse overheid is het bedrijf er inmiddels in geslaagd een partner te vinden. Ze zei echter niet met zoveel woorden dat het gaat om het Chinese Dongfeng, dat al geruime tijd wordt genoemd als geldschieter.