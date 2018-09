Toyota bereikt mijlpaal met hybrides

De verkoop begon met de eerste 300 exemplaren in 1997, maar is vooral de afgelopen jaren erg hard. De Japanners verkopen nu jaarlijks ruim 1,2 miljoen hybrides en de stap van vijf naar zes miljoen verkochte exemplaren was dan ook in slechts negen maanden gemaakt.

Prius

De absolute topper in het hybride-assortiment is uiteraard de Prius. In de afgelopen zestien jaar is dit model verantwoordelijk geweest voor bijna twee derde van alle verkochte hybriden van Toyota. De Prius wordt op verre afstand gevolgd door de Toyota Camry Hybrid en de Lexus RX Hybrid.