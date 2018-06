Extra krachtig: Nissan Sentra Nismo Concept

De Sport Sedan Concept is natuurlijk de grote publiekstrekker op de stand van Nissan tijdens de autoshow in Detroit, maar deze Sentra Nismo Concept is ook zeker de moeite waard. De basis voor dit prototype is de Nissan Sentra, een model dat niet in Nederland wordt geleverd.

Juke RS

Standaard haalt de Sentra 130 pk uit een 1.8 viercilinder, maar dat was voor de mannen van Nismo niet genoeg. Daarom haalde ze een 1,6 liter viercilinder uit de extreme Nismo Juke RS en vergrootten ze de inhoud van deze krachtbron naar 1,8 liter. De motor is voorzien van een turbocharger, intercooler en directe brandstofinjectie met als eindresultaat 240 pk en minimaal 325 Nm koppel. Deze potente motor is gekoppeld aan een zestraps handgeschakelde versnellingsbak. Daarnaast is de Sentra voorzien van een sperdifferentieel.

Rood

Ook het uiterlijk is door Nismo onder handen genomen. De bumpers en lampen zijn aangepast voor een extra krachtig uiterlijk. Nissan spoot de auto Bright Pearl White in combinatie met rode details. Verder maken 19 inch wielen met performance banden en rode remklauwen het plaatje af.

Toekomst

"We wilden demonstreren wat we zouden kunnen doen in de toekomst", zo zegt het merk over de Sentra Nismo. Hiermee bevestigt het merk nog niet dat het model in productie gaat, maar de kans dat het wel gebeurt is aannemelijk. Helaas zullen we daar in Europa niets van merken. Het model is niet leverbaar in Europa. De Sentra focust zich hoofdzakelijk op de Amerikaanse markt.