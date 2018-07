Nieuwe Ford F-150 aardig afgevallen

Moeilijke taak

Het is voor Ford iedere keer weer een moeilijke taak om een nieuwe versie van de F-150 te lanceren. De pick-up is namelijk al 32 jaar de best verkochte auto in de Verenigde Staten en al 37 jaar de populairste pick-up truck van het land. En dat legt druk op de schouders van Ford. De allernieuwste versie is weer een stap moderner dan zijn voorganger. Het model is lichter doordat de technici gebruikmaken van zogeheten military-grade aluminium componenten. Dat is volgens Ford ultrastijf maar ook aanzienlijk lichter dan reguliere aluminium onderdelen.

Drie motoren

Dat het model flink is afgevallen heeft ook gevolgen voor de motoren. Zo levert Ford de F-150 voortaan ook met kleine motoren als een 2,7 liter EcoBoost-krachtbron met zescilinders en standaard een stop-startsysteem, gevolgd door een 3,5 liter V6 EcoBoost-motor. Krachtpatser is een F-150 met 5,0 liter Ti-VCT V8-motor.

Verder is ook de techniek behoorlijk gemoderniseerd. De F-150 is bijvoorbeeld uitgerust met camera's waarmee er rond de hele auto gekeken kan worden en beschikt de pick-up over BoxLink waarbij de bagageruimte achterin op verschillende manieren is vast te klemmen. Ook led-verlichting is van de partij, net zoals veiligheidssystemen als adaptieve cruise controle, rijbaanhulp en dode hoek detectie.

Twee fabrieken

De verkoop van de pick-up start later dit jaar. Ford levert hem als XL, XLT, Lariat, Platinum en King Ranch. De chroomaccenten zoals te zien op de foto’s zijn te verkrijgen op de XL, XLT, Lariat en King Ranch. De productie heeft plaats in Ford’s Dearborn Truck Plant in Dearborn (Michigan) en in de Kansas City Assembly Plant in Claycomo (Missouri).