Topman Datsun: 400.000 auto’s in drie jaar

Zeven modellen

Datsun start in maart dit jaar met de verkoop van een hatchback (Go) en een stationwagon met drie zitrijen (Go+) in India. Later worden Indonesië en Rusland aan dit rijtje toegevoegd, evenals Zuid-Afrika. De autobouwer wil binnen drie jaar uiteindelijk zeven modellen in het gamma hebben.

Winst

De prijs van een Go begint bij ongeveer 6.500 dollar. “Een auto verkopen zonder dat je er winst op maakt is een zonde. Vanaf de eerste auto maken we dan ook winst”, zegt Cobee. Volgens de topman ligt de winstmarge op één verkochte auto tussen de vier en zeven procent, terwijl voor budgetauto’s in opkomende markten vaak een winstmarge geldt van 2 tot 3 procent. Datsun kan extra winst maken omdat het onder meer gebruikmaakt van het distributienetwerk van moederbedrijf Nissan.