De 5 autospots van de week

Aston Martin DB5

De auto waar het allemaal mee begon voor James Bond, de Aston Martin DB5. Hij is ontworpen door Carrozzeria Touring Superleggera en kwam uit in 1963. Praktisch alle DB5's hebben een vijfversnellingsbak. Voor de aandrijving zorgt een 4,0 liter in-lijn zescilinder. In totaal zijn er 1.023 exemplaren van gemaakt. Wat hij tegenwoordig kost? Van een paar ton tot een paar miljoen als hij van James Bond is geweest.

Renault Kangoo Be Bop

Je ziet ze bijna nooit, maar toch werd er deze week een Renault Kangoo Be Bop gespot. De Kangoo Be Bop is korter dan een normale Kangoo en mist naast achterportieren ook een hoop opbergvakken. Dat heeft een verklaring: het dak kan grotendeels open. Boven de achterpassagiers dan. Ook de achterruit kan omlaag.

Tesla Roadster

De auto waar het allemaal mee begon voor Tesla, de Roadster. Hij is gebaseerd op de Lotus Elise, maar kreeg een andere body en de benzinemotor werd vervangen door heel veel accu's. En een elektromotor. Dankzij lithium-ion accu's had de auto een range van meer dan 320 kilometer. 0-100 km/h deed hij in 3,9 seconden. In totaal zijn er 2400 van verkocht.

Combispot: Rolls-Royce Phantom en Aston Martin Rapide

Als je auto's wilt spotten, is het in Londen al snel raak. Hier een erg fijne Britse combinatie, de Phantom en de Rapide. Allebei zijn het vierdeurs sedans met een V12, maar daar houdt de gelijkenis dan eigenlijk ook op. Ook mooi voor de vergelijking: de Rolls kost al snel het dubbele van de Aston. Waar de Aston vooral sportief is, met zijn vier kuipstoelen, gooit de Rolls het op comfort. De Aston Rapide heeft 476 pk en een 0-100 km/h van 5,3 seconden. De Rolls heeft 460 pk en een 0-100 km/h van 5,9 seconden. Allebei hebben ze een verbruik dat alleen de écht rijken van de wereld kunnen betalen. Welke van de twee wil jij liever op je oprit?

Ferrari 458 Italia

Toen de 458 uitkwam was de Ferrari F430 in een klap ouderwets. Naast dat de auto compleet anders is vormgegeven, werd hij ook een stuk sneller. Hij schoof weer verder op richting de hypercars. Ook werd hij lichter en dus een stuk sneller. Waar de F430 F1 met zijn 0-100 km/h van 4,0 seconden geen trage wagen was, deed de 458 Italia het opeens in 3,4 seconden. Echt heel veel sneller dus. De top ligt 10 km/h hoger (325 km/h). En het gefotografeerde exemplaar staat gewoon bij de dealer in Londen. Gewoon een tip.