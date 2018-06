Nieuwe Datsun voor tweedehandskopers

De Datsun-modellen voor de Russische markt worden lokaal gebouwd. Daarvoor is Lada-producent AvtoVaz in Togliatti verantwoordelijk. De producten van Lada vormen ook de concurrenten van Datsun, maar de Japanse autobouwer is van mening dat Datsun en Lada elk andere klanten aanspreken in plaats van elkaar te beconcurreren. Het segment waarin de twee opereren is momenteel zo'n 700.000 units groot. De verwachting is dat het segment groeit tot een kleine één miljoen eenheden tot 2017. Nissan, dat een aandeel in AvtoVaz heeft, legt de focus voor de cliêntèle meer op de kopers van een gebruikte auto. Naar verluidt kopen jaarlijks zes miljoen Russen een tweedehandsauto.

Het merk Datsun werd tot en met 1981 gevoerd. Daarna verdween het label in de geschiedenisboeken. Nissan blies het merk dit jaar nieuw leven in voor budgetauto's, zoals Renault Dacia in het gamma heeft. De marktintroductie in Rusland heeft in april plaats. De levering start in september. De fabrikant toonde eerder al een compacte hatchback en een MPV voor India.