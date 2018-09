Mercedes boekt nieuw productierecord

Voor de derde maal op rij zet Mercedes een nieuw productierecord neer. Dit jaar zal de productieteller op meer dan 1,49 miljoen units uitkomen. De autobouwer wist in de eerste elf maanden van dit jaar al 10,7% meer auto's te verkopen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal wisselde 1.322.500 voertuigen van eigenaar.