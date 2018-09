Beperkte oplage Hyundai Genesis voor Europa

"De Genesis is ons visitekaartje. Daarmee tonen we aan waartoe we in staat zijn", legt een hooggeplaatste functionaris van Hyundai aan Autovisie uit. "Maar het is een feit dat deze auto voor de Amerikaanse en Koreaanse markt is ontwikkeld. Vandaar dat de auto over aandrijflijnen beschikt, waar in Europa nauwelijks vraag naar is. Voor ons continent is een dieselmotor gewenst." De Nederlandse importeur heeft al bedankt voor de Genesis vanwege de Amerikaanse aandrijflijnen. "De BPM op basis van de CO2-uitstoot betekent dat we de Genesis niet competitief in de markt kunnen zetten. We gaan hem bij voorbaat niet aanbieden."Hyundai verwacht dat Duitsland de meeste interesse in het model zal hebben. En Rusland? "Daar komt de auto ook op de markt, maar Rusland valt buiten de activiteiten van Hyundai Europe. Doelstellingen voor dat land kennen wij niet."

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik