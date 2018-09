Speciale Rolls-Royce Ghost voor Guangzhou

De speciale editie is gebaseerd op de Ghost. Dit succesvolle model heeft de omzet bij Rolls-Royce flink verhoogd en volgend jaar zullen we een kleine facelift zien van de "kleine" Rolls. Hierbij worden onder andere de stoelen vernieuwd en zal de auto een bredere grille krijgen. Aan de motor veranderd niets.

Toren

Maar voor het zover is, benadrukt het statige merk nogmaals de mogelijkheden van de Bespoke-afdeling met deze Rolls-Royce Canton Glory Ghost. Het gaat om twee identieke exemplaren die volgens het bedrijf zijn geinspireerd op de Canton Tower in Guangzhou. Een 600 meter hoge tv-toren die is ontworpen door het Nederlandse architectenduo Mark Hemel en Barbara Kuit.

Rammen

Het meest opvallende aan de auto is de kleurencombinatie van rood en zilver op de body van de Ghost. Daarnaast is de afbeelding van de vijf rammen, een bekend beeld uit Guangzhou, te vinden op onder andere de hoofdsteunen en het dashboard.