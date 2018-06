Duik in ons testarchief: Opel Ascona 400

Vier

De Ascona 400 werd ontwikkeld voor de rallysport. Maar om deel te nemen aan de kampioenschappen moest Opel wel een aantal straatversies van de Ascona 400 verkopen. Uiteindelijk werden er 400 gebouwd, vandaar ook de naam. Voor zover bekend zijn er door Opel Nederland vier op kenteken gezet.

Snelste uitvoering

Mede om die reden zie je de Ascona 400 vrijwel nooit in het dagelijkse verkeer. Reguliere versies van de Opel Ascona zie je nog wel geregeld rijden op het Nederlandse wegennet. Zo kwam Autovisie er onlangs eentje tegen uit 1981. Van de Ascona-familie was de 400-versie de snelste uitvoering. Met een gewicht van 1082 kilogram en 144 pk en 210 Nm ging de Opel lekker rap van zijn plek. En door de achterwielaandrijving met een sperdifferentieel (80 procent) was driften vrij makkelijk. De topsnelheid lag boven de 200 km/h.

Geniet

Autovisie mocht in 1979 in een Ascona 400 stappen. In de test schreven we: “Geniet van elke rit met deze wolf in opvallende schaapskleren. Zoals wij ook deden.”

