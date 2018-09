Renault-Nissan en Daimler hebben elkaar gevonden

Overeenstemming

Volgens de eerste informatie, die door betrokkenen naar buiten is gebracht, wil Mercedes meer dieselmotoren van Renault in zijn modellen gaan gebruiken, terwijl het overeenstemming heeft bereikt om een model in de Mexicaanse fabriek van Nissan te laten bouwen. De Japanners zullen op hun beurt meer profiteren van de Mercedes-techniek voor de Infiniti-modellen.

Eerste resultaten

De samenwerking pakt volgens de insiders positief uit. De drie autobouwers startten hun verband in 2010. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. De Mercedes Citan is een aangepaste Renault Kangoo, de Infiniti Q50 beschikt over viercilindermotoren van Mercedes en Renault levert aan Mercedes de kleinere dieselmotoren voor de A-Klasse. Daarnaast leggen de Fransen en Duitsers momenteel de laatste hand aan de Renault Twingo en Smart ForTwo, die gezamenlijk zijn ontwikkeld en vanaf 2014 worden gemaakt.