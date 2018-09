Nieuwe Audi Concept voor Detroit

Designtaal

De nieuwe conceptcar is niet direct de voorbode van een nieuwe auto van Audi. Hij dient er vooral voor om de designtaal van het merk te demonstreren. De nieuwe Q7 zou dus best wel eens wat trekjes van deze auto kunnen gaan krijgen. Let vooral op de korte overhang voor en achter.

E-tron

De conceptcar is een E-Tron, en heeft daar ook de designkenmerken van: een grote grille en grotere luchtinlaten aan de voorkant. De conceptcar is 4,2 meter lang en zou dus in deze vorm eigenlijk een directe concurrent van de Range Rover Evoque zijn. De uiteindelijke versie is halverwege januari te zien op de NAIAS, de autobeurs in Detroit.