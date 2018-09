Prijzen nieuwe Mini bekend

Maar meer dan de prijzen kan Mini ook niet melden. "De uitrustingsniveau's, leasetarieven en technische specificaties van de One-versies worden op later termijn vrijgegeven, maar in ieder geval nog voor de jaarwisseling", aldus de Nederlandse woordvoerster.

One

De prijs begint bij 18.495 euro voor de Mini One. Een model waarvan de technische specificaties nog niet zijn vrijgegeven. Welke krachtbron deze uitvoering gaat krijgen is nog niet bekendgemaakt, maar dat hij drie cilinders krijgt staat vast. Hetzelfde geldt voor de One D waarvan de specificaties eveneens later volgen.

Cooper

In de Cooper, die 21.495 euro kost, maakt Mini gebruik van een 1,5 liter driecilinder turbomotor met 136 pk en 220 Nm (230 Nm met overboost). De Cooper D (19.495 euro) heeft 116 pk en 270 Nm. De Cooper S heeft een 2,0 liter viercilinder met 192 pk en 280 Nm (300 Nm met overboost) en is voorlopig het meest prijzige model met een vanafprijs van 30.295 euro.

Maart

De nieuwe Mini staat pas in maart volgend jaar bij de dealers. Mini laat weten dat er zeven uitvoeringen zijn met 20 procent bijtelling. Het gaat hierbij zowel om benzine- als dieselmotor met een handbak of automaat.

Uitvoering

PrijsMINI One

€ 18.495,-

MINI Cooper

€ 21.495,-

MINI Cooper S

€ 30.295,-

MINI One D

€ 19.495,-

MINI Cooper D

€ 23.995,-