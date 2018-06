Software-aanpassing Peugeot 508 Hybrid4

Software

De 508 Hybrid4 had een CO2-uitstoot van 88 gr/km, maar dat is teruggebracht naar 85 gram. “Dit is door een software-aanpassing in het remsysteem bereikt. De 508 Hybrid4 heeft een regeneratief remsysteem en door deze nog beter af te stellen hebben we 3 gram eraf kunnen snoepen”, aldus de woordvoerster.

Peugeot voorziet de 508 Hybrid4 van een 160 pk sterke 2,0 liter benzinemotor in combinatie met een elektromotor van 37 pk. In totaal levert dat 200 pk en 450 Nm op. Het model heeft vanaf 1 januari 2014 een prijs vanaf 38.290 euro.

BlueHDi

De Franse autoconstructeur introduceert eveneens BlueHDi-dieselmotoren op de 508. Beide hebben 20 procent bijtelling. De 2.0 BlueHDi met 150 pk is er in combinatie met een handgeschakelde zesbak. De 180 pk sterke 2.0 BlueHDi is gekoppeld aan een automatische zesbak.