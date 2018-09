BMW i8 uitverkocht voor 2014

Introductie

Over aantallen wordt niet gesproken. De eerste i8-klantenauto werd in ieder geval al half november afgeleverd aan een Duitse klant. De prijs van de BMW i8 bedraagt in Duitsland 126.000 euro. Voor Nederland moet BMW de prijzen nog vrijgeven, maar er wordt rekening gehouden met 130 mille. Nederlandse kopers moeten wachten tot begin volgend jaar.

Voor de i3 stromen de orders inmiddels snel binnen. Volgens Robertson heeft de verkoopteller inmiddels al de 10.000 units gepasseerd.