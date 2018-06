“Compacte crossover van Mazda in de wacht”

Tijd

“We hebben tijd nodig om ieder product te ontwikkelen. Dat begon met de CX-5, gevolgd door de 6, 3 en 2 (komt in 2014, red.). Daarom hebben we de CX-3 even in de wacht gezet”, aldus Kiyoshi Fujiwara, executive officer productplanning bij Mazda. Het merk geeft voorrang aan andere projecten, waaronder de nieuwe 2 die volgend jaar op de markt verschijnt. Die 2 vormt dan naar verluidt de basis voor de CX-3, waarmee Mazda de strijd aangaat met modellen als de Ford EcoSport, Nissan Juke en Opel Mokka.

Naast de nieuwe 2 en toekomstige CX-3 werkt Mazda ook aan bijvoorbeeld de nieuwe CX-9 (2014) en de achterwielaangedreven MX-5 (2015).