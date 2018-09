Opel en Chevrolet moeten uit elkaar groeien

Populaire segmenten

Neumann deed zijn uitspraken op het Congress of Automotive Week in Berlijn. “Om de doelgroepen beter te bedienen, moeten de merken duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.” De topman vertelde ook meteen hoe hij zijn merk ziet: “Opel is bereikbaar en biedt hightech voor iedereen.” Ook wil het merk meer inzetten op populaire segmenten. Bijvoorbeeld compacte SUV’s, waar Opel eerst de Antara leverde. Een topauto zit niet in de pijplijn, meldt de topman. “Er komt geen auto boven de Insignia.”

2014

Opel is druk bezig met herstructureren, maar het doel is volgens Neumann nog niet bereikt. “We moeten niet te vroeg gaan juichen. 2014 gaat een moeilijk jaar voor ons worden, maar we zitten op de juiste weg naar meer winst. Opel is terug.”

Rusland en Turkije

Neumann verwacht veel van de markten in Rusland en Turkije. In Rusland had het merk tot en met oktober een marktaandeel van 3,1 procent en in Turkije 8,2 procent. Vooral in Turkije zijn de vooruitzichten voor Opel volgens Neumann goed: het autobezit is nog relatief laag en er wonen veel jonge mensen.

China

“Opel profiteert enorm van de successen die General Motors boekt in China. De veranderingen binnen Opel worden betaald met de winst van GM in Noord-Amerika en China.”