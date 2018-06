Toyota Aqua Air: mini-Prius Cabriolet

De Toyota Aqua is een hybridemodel, dat onder de Auris en Prius in het leveringsprogramma is opgenomen. Het model wordt onder die naam alleen in Japan aangeboden. Normaliter is het een hatchback, maar voor de Tokyo Motor Show 2013, die eind volgende week zijn deuren opent, komt de autobouwer met de cabriolet. Het model telt onveranderd vier zitplaatsen, maar de toegang tot die twee zitrijen is in dit geval beperkt door slechts twee deuren. Of er ook een dak aanwezig is, is niet bekend. De Air meet 3,99 meter in de lengte, 1,69 meter in de breedte en 1,44 in de hoogte. De basis van de Aqua Air blijft gelijk. Hij wordt aangedreven door een 1,5 liter benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor. De krachtcentrale levert 100 pk.

