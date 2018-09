Audi ziet niets in vol-elektrisch

Audi’s topman Ulrich Hackenberg zegt in de Duitse media dat de elektrische modellen relatief snel kunnen worden ontwikkeld, mocht er een plotselinge vraag ontstaan. “De techniek is voorhanden”, aldus Hackenberg. Hij duidt daarmee op de elektrische voertuigen die moedermerk Volkswagen in de pijplijn heeft, zoals de elektro-Up en de E-Golf. Hackenberg ziet wel potentieel in plug-in hybridemodellen, waarbij een elektro-unit en verbrandingsmotor worden gecombineerd. De eerste stekkerhybride komt volgend jaar en is te vinden in de A3 Sportback.

De concurrentie

BMW daarentegen zet vol in op de elektrische i-modellen. De i3 staat sinds deze maand bij de dealer en vormt de basis voor meerdere modellen, zoals een i5 MPV. Mercedes komt eind volgend jaar met een elektrische B-Klasse en rondde onlangs de gelimiteerde productie van de SLS Electric Drive af.