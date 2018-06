Ford GT haalt 448 km/h binnen een mijl

Deze Ford GT is eerst onder handen genomen door tuner Hennessay, later weer geheel uit elkaar gehaald en vervolgens door tuner M2K Motorsports weer in elkaar geschroefd. Het resultaat is een vermogen van liefst 2.000 pk.

Tijdens deze dragrace over een mijl, zet deze Ford een nieuw evenementsrecord neer. Op één mijl van de startlijn heeft de supercar een snelheid van 278,2 mijl per uur gehaald. Dat is 448 km/h en sneller dan alle produtieauto's ter wereld.

