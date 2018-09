Realistische impressies van nieuwe Ford Mustang

17 april 2014

Op de foto's is de Mustang uit verschillende hoeken te bekijken. Wanneer de Amerikaanse autobouwer het model zelf presenteert is nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat Ford nog even wacht tot 17 april 2014. Dan wordt de Mustang namelijk 50 jaar oud!

De eerste versie werd in april 1964 gepresenteerd. Andere mogelijkheid is dat Ford op die ene datum een speciale uitvoering van de huidige Mustang presenteert. De presentatie van de nieuwe (zesde) generatie volgt dan daarna.

De nieuwe Mustang moet tegen het einde van 2014, begin 2015 op de markt komen in de VS. Hij komt ook naar Europa (in 2015) met wat aangepaste onderstelafstellingen. Maar op cosmetisch gebied verschillen de Amerikaanse en Europese Mustang niet veel van elkaar, zo verwacht de Nederlandse woordvoerder.

Drie motoren

De nieuwe Mustang wordt leverbaar met verschillende benzinemotoren. In Amerika zitten ze voornamelijk te wachten op een 3,7 liter V6-motor en een 5,0 liter V8. Maar voor Europa is vooral de geblazen 2,3 liter viercilinder met naar verluidt 310 pk interessant aangezien die een lagere CO2-emissie heeft.