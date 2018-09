Mercedes stopt niet met naam Maybach

Tenminste, dat bericht het Duitse Auto Motor und Sport. De topversie met de aanduiding S 600 Maybach komt eind volgend jaar op de markt en zal alleen met V12-motoren worden aangeboden. De Nederlandse importeur liet eerder weten de variant ook in ons land aan te bieden.

De recent gelanceerde Mercedes S-Klasse is nu leverbaar in een basislengte en een Lang-versie met een afstand van bumper tot bumper van respectievelijk 5,12 en 5,25 meter. Daar komen nog twee carrosserielengtes bij. De kortste van dat duo is nog eens 20 cm langer dan de Lang-uitvoering. De Maybach doet daar nog een schepje bovenop. Dat type is 45 cm langer en komt zodoende uit op 5,90 meter.

Met de vier limousines biedt Mercedes een riantere keuze in het topsegment. Voor het eerst zal er ook een cabriolet-variant volgen, maar dat model is gebaseerd op de tweedeurs Coupé die volgend jaar verschijnt.