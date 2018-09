Filmrecensie| Runner Runner

Het leek alsof zijn online tegenstander in zijn kaarten kon kijken en dus gaat hij op Barbados verhaal halen bij Ben Affleck, de baas van de goksite. Ook hij houdt niet van vals spelen, zegt Affleck en geeft de slimme Timberlake de keus: zijn geld terug of een dik betaalde baan in het gokparadijs. De student is snel gewonnen.

Er verschijnt niettemin al snel een wolk aan de blauwe hemel: een FBI-agent noemt Affleck een oplichter en wil Timberlake als spion werven. Onmiddellijk seint Timberlake zijn baas in. Die weet hoe hij zijn beschermeling moet belonen. Elke goede gokker weet dat niemand zich in de kaarten laat kijken, maar de geoefende kijker ziet echter al snel dat Affleck een paar azen verborgen houdt.

De bank wint altijd, zegt de gokbaas vol zelfvertrouwen. Hij rekent buiten de slimheid van Timberlake in een film die nergens de gebaande paden verlaat. Voorspelbaarheid is de grootste handicap voor een pokerspeler en daaraan gaat ook Runner runner ten onder. De charme van de hoofdrolspelers (onder wie ook Gemma Arterton als de vriendin van de baas en natuurlijk al snel het stiekeme vriendinnetje van Timberlake) houdt *t onder het tropische zonnetje allemaal nog wel genietbaar.