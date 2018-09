Skoda Octavia Combi Greenline komt pas in 2014

Productie later gestart

En dat heeft een reden, want de fabriek is allereerst begonnen met de productie van de Octavia hatchback. Dat model wordt momenteel ook geleverd in Nederland met 14 procent bijtelling. Aangezien de productie van de Combi Greenline pas later begint, kan Skoda de auto niet meer leveren in 2013. "Dat Skoda pas later begint met de productie van een Combi-model is eigenlijk altijd het geval. In deze situatie heeft dat als consequentie dat er geen levering in 2013 meer mogelijk is. In 2014 krijgen zowel de Octavia Greenline als Octavia Combi Greenline 20 procent bijtelling", aldus de woordvoerster in gesprek met Autovisie.

Dieselmotor

De Combi Greenline krijgt dezelfde motorisering als de hatchback en maakt dus gebruik van een 1,6 liter turbodieselmotor met 110 pk. In de vijfdeurs Octavia verbruikt de dieselmotor op papier 3,3 l/100 km wat resulteert in een CO2-uitstoot van 87 g/km. De Combi Greenline zal iets meer verbruiken, maar die gegevens maakt Skoda later bekend.