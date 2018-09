Duik in ons testarchief: Aston Martin DBS Volante

Luxepositie

'De Aston Martin DBS Volante biedt het summum aan cabriobeleving', zo schreven we tijdens na de eerste meters met de cabriolet in 2009. Een prachtige kans, want rijden in een DBS Volante doe je niet iedere dag. Behalve dan als je meer dan 360.000 euro ter beschikking had. Want dat moest de Volante minimaal kosten. Als koper mocht je dan aan de slag met een 5,9 liter V12-motor met liefst 517 pk en 570 Nm. Genoeg om in 4,6 seconden naar de 100 km/h te sprinten en een topsnelheid van 305 km/h te bereiken. Maar dat is niet relevant. Je koopt een DBS Volante om optimaal te genieten van het cruisen en om af en toe even 'laag te vliegen'.

