Oldtimers nemen Appelscha over

Grootste

De Oldtimerdag in Appelscha is in enkele jaren uitgegroeid tot één van de grootste oldtimer-evenementen van het land. Er worden ruim 30.000 bezoekers verwacht en ook veel clubs zullen aanwezig zijn. Onder andere de Nederlandse Simca club, Mercedes-Benz club, Lamborghini club, Renault club en BMW club hebben al gemeld van de partij te zijn in Appelscha.

Toertocht

Alle rijdende voertuigen kunnen deelnemen aan een toertocht door de omgeving. De toegang is voor zowel deelnemers als bezoekers gratis. Kijk voor meer informatie op de website van de organisatie.