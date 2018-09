Robert Pattinson 'masturbeerde echt in film'

In de film 'Little Ashes' uit 2008 speelde Robert kunstenaar Salvador Dali en kreeg hij verschillende homoseksuele seksscènes voor zijn kiezen. Dat viel hem niet bepaald mee, vertelt hij in Interview Magazine.

"Tijdens de opnames van die film besloot ik te stoppen met acteren. Ik speelde Dali en moest tijdens veel scènes uit de kleren en ik moest masturberen. Ik bedoel écht masturberen. Mijn orgasmegezicht staat voor eeuwig op film."

Faken was geen optie, zegt de acteur. "Dat werkt niet goed, dus het moest echt."

Toch hebben zijn prestaties in de film wel indruk gemaakt. Tenminste, op Fifty Shades-auteur E.L. James...

Volgens American Psycho-schrijver Bret Easton Ellis wilde zij per se Robert voor de rol van SM-expert Christian Grey. "Hij was haar eerste keus", twitterde de auteur. "E.L. James en ik waren bij Rob thuis toen ze toegaf dat ze hem voor de rol wilde."

Op internet werd veel gespeculeerd over wie die rol moest gaan spelen, maar volgens Bret kwamen acteurs als Matt Bomer en Ian Somerhalder nooit serieus ter sprake tijdens het castingproces. Kennelijk heeft E.L. James weinig invloed op de verfilming van haar boek: deze week werd bekend dat de rol naar Charlie Hunnam gaat.