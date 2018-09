Nu volledig in beeld: Toyota Yaris Hybrid-R Concept

Drie motoren

De Yaris Hybrid-R Concept maakt gebruik van drie motoren. De aandrijflijn bestaat uit een door Toyota Motorsport GmbH (TMG) ontwikkelde 1.6 viercilinder en twee elektromotoren. Het totaalvermogen van zo’n 400 pk wordt verdeeld over vier wielen. Toyota maakt gebruik van technieken die ook te vinden zijn in de TS030 Hybrid, een racewagen die dit jaar onder meer in actie kwam tijdens de 24 Uur van Le mans. Zo wordt remenergie teruggewonnen. "Met de Yaris wil Toyota vooral laten zien waartoe de hybridetechniek in staat is", aldus de Nederlandse woordvoerder. Meer informatie geeft Toyota later vrij.