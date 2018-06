Speciale editie Fiat Panda op IAA Frankfurt

Jubileum

Fiat heeft de Panda 4x4 Antartica bedacht om te vieren dat het volgens het merk al dertig jaar de enige vierwielaangedreven stadsauto is. De Panda Antartica krijgt een speciale kleurencombinatie: wit met een zwart dak en gele spiegelkappen. Het geel van die spiegelkappen komt ook weer terug in de velgen. Later dit jaar gaat hij in de verkoop.

105 pk

De Fiat 500 wordt al enkele jaren geleverd met een tweecilinder. Tot nu toe was het maximale vermogen van die motor in de kleine Fiat 85 pk. Op de autobeurs in Frankfurt toont Fiat de nieuwe topmotorisering voor de 500: dezelfde 0,9 tweecilinder, maar nu met 105 pk. Net als in de 500L dus. Dat betekent dat de auto van 0-100 km/h gaat in 10 seconden, hij een top heeft van 188 km/h en daarbij volgens Fiat gemiddeld 4,2 liter benzine per 100 kilometer verbruikt. Daarmee is hij een seconde sneller op de 100 km/h dan de 85 pk versie, ligt de top 15 km/h hoger en consumeert hij 0,2 liter meer per 100 km.