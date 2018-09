Honda’s nieuwe designtaal heet ‘Exciting H Design’

Drie aspecten

De nieuwe Jazz is al even geleden getoond, maar Honda geeft nu pas vrij dat het om een nieuwe designtaal gaat. Volgens de Japanners komt het specifieke design op alle toekomstige modellen terug. Ook de op stapel staande NSX beschikt straks over het ‘Exciting H Design’. Honda laat weten dat er drie aspecten centraal staan: High Tech, High Tension en High Touch. De Japanners mikken hierbij op een mix van technologie en emotie.

Honda belooft tevens sportiever vormgegeven interieurs zodat deze aansluiten bij de nieuwe designtaal.