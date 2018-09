Veel vraag naar tweekleurige Opel Adams

Tweederde

De Duitse autobouwer merkt dat tweederde van de totale hoeveelheid orders een Adam bedraagt met een tweekleurige carrosserie. Aangezien het spuiten van een Adam met twee kleuren meer tijd in beslag neemt, wil Opel actie ondernemen om die auto’s sneller af te kunnen werken. Vandaar dat de Duitsers 8 miljoen euro investeren in de spuiterij. De investering heeft als gevolg dat er niet 13 tweekleurige maar 17 tweekleurige Adams per uur uit de spuiterij komen rijden.

De Nederlandse importeur heeft tot nu toe ruim 1.600 orders mogen ontvangen.