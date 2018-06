Lancia Voyager nu ook als S-versie

Hoogglans zwart

Heel bijzonder is de Voyager S echter niet. De MPV krijgt alleen wat sportiever bumperwerk, een grille in hoogglans zwart en zwarte 17 inch lichtmetalen wielen. In het interieur vinden we zwart leder met grijze stitching en een hoogglans zwarte inleg.

De Voyager S is vanaf januari 2014 te bestellen in combinatie met een 178 pk sterke 2,8 liter turbodiesel en een 3.6 V6 Pentastar met 283 pk.