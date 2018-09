Renault's ontwikkelingbaas weg

Uitlatingen

Zijn vertrek is in goed gezamenlijk overleg geschiedt en Renault’s directievoorzitter Carlos Ghosn heeft hem in een persmededeling bedankt voor zijn goede diensten. Maar insiders denken dat Tavares opmerkelijke uitlatingen enkele weken geleden een rol hebben gespeeld. Tavares, Portugees van geboorte, zei toen open te staan voor een andere topfunctie in de auto-industrie omdat hij voorlopig toch geen kans voor opvolging van Ghosn zou maken. Voor Renault is het de tweede keer in ruim twee jaar dat een topfunctionaris weggaat. Tavares’ voorganger Patrick Pélata moest het bedrijf in 2011 verlaten vanwege het vermeende en slecht afgehandelde spionageschandaal aangaande de technologie van Renault’s elektrische auto’s.