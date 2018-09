Filmrecensie| Blue Jasmine

Jasmine, een voortreffelijke rol van Cate Blanchett, is zo’n vrouw. Onuitstaanbaar verwend, te lui om te werken en nog te verbijsterd om zich te realiseren dat haar bevoorrechte leventje definitief voorbij is. Ze verlaat New York en trekt in bij haar zus Ginger (Sally Hawkins) in San Francisco. Jasmine haalt haar neus op voor het leven en de vriendjes van haar zus en raakt ondertussen steeds meer verslaafd aan de alcohol en de antidepressiva.

Allen vertelt het verhaal middels flashbacks. We zien Jasmine in haar glorietijd, met haar aimabele en succesvolle echtgenoot Hal (Alec Baldwin), een man die er duistere financiële zaakjes op na houdt. Jasmine sluit haar ogen, tot ze een reden heeft om te klikken. Die rancune is het begin van haar verval. Blue Jasmine is een fascinerende, moderne tragedie waarin Woody Allen zijn hoofdrolspeelster onvergetelijk laat schitteren.