Justin Timberlake opnieuw in boyband

Volgens bronnen aan de New York Post, komen alle leden van *NSYNC weer bij elkaar voor een speciaal optreden tijdens de MTV VMA's zondag in New York.

J.C. Chasez, Lance Bass, Joey Fatone en Chris Kirkpatrick zullen Timerlake op het podium vergezellen voor een reünieoptreden.

MTV maakte eerder bekend dat Timberlake, optreedt tijdens de VMA's en de Michael Jackson Video Vanguard Award krijgt uitgereikt.

De bandleden zouden vrijdag al samen gespot zijn in de VIP ruimte van Timberlakes concert met Jay-Z in het Sun Life Stadium in Miami.