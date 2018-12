Nieuw systeem voor comfort Honda Civic Tourer

Opvallend aan dit dempingssysteem is dat het achter in de auto wordt geïnstalleerd. Volgens Honda is dit gedaan om de stabiliteit en comfort te verbeteren bij de verschillende belading- en rijcondities. De bestuurder kan kiezen tussen de instellingen: Dynamic, Normal en Comfort.

Concept

Op de autoshow in Genève afgelopen maart zagen we al een voorproefje van de auto in de vorm van de Honda Civic Tourer Concept. Naar verwachting wijkt het productiemodel daar niet heel veel van af. In het eerste kwartaal van 2014 moet de auto bij de Nederlandse dealer verschijnen.