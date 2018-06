Rijdt hier de vernieuwde Kia Optima?

De versie voor Amerika heeft kleine verschillen ten opzichte van het vorige model. Daar kreeg hij onder andere nieuwe dagrijverlichting, die doet denken aan die van de Pro_Cee'd GT. Ook kreeg hij andere displays en nieuwe stoelen, omdat daar in Amerika klachten over binnen waren gekomen. In het laatste kwartaal van dit jaar staat hij daar in de showroom.

Europa

"Begin volgend jaar moet hij hier op de markt zijn", vertelt de Nederlandse woordvoerder van Kia. "Het duurt iets langer omdat het voor ons weer de hybride betreft. Hij wordt licht aangepast. Onder andere de voor- en achterkant worden geupdate." De Optima voor de Europese markt wordt waarschijnlijk licht anders dan de Amerikaanse versie.