Filmrecensie| Unconditional

Zo komt een aalgladde financieel adviseur in het leven van de 17-jarige tweeling. Kirsten valt als een blok valt voor hem en ziet een relatie wel zitten. Liam (Christian Cooke) heeft echter andere plannen. Hij nodigt haar broer uit voor een avondje poolbiljart en praat hem vervolgens in een jurk. Met zijn obsessies, zijn agressie en zijn hang naar totale controle sticht Liam totale verwarring in Owens bestaan.

De Britse regisseur Bryn Higgins laat in zijn goed geacteerde speelfilmdebuut te veel beweegredenen onverklaard, maar Liams onduidelijke motieven en zijn onvoorspelbaarheid zorgen in dit geval wel voor oplopende spanning. Net als de vraag in hoeverre Owen mee wil gaan in deze fantasie van onvoorwaardelijke liefde. Dat onder zijn jeugdige kwetsbaarheid een harde kern schuilgaat, maakt dit potentiële melodrama uiteindelijk tot een avontuurlijke film over opgroeien en jezelf ontdekken.