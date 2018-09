Uitbreiding dieselprogramma Skoda Rapid

90 pk

Skoda levert de Rapid al sinds de marktintroductie met een 1.6 TDI-motor met 105 pk. In het vervolg kan dezelfde motor ook met 90 pk worden besteld. De vierpitter is standaard gekoppeld aan een vijftraps handbak, optioneel is een DSG met zeven verzetten. De 1.6 TDI met 90 pk heeft volgens Skoda een CO2-uitstoot van 104 g/km, gelijk aan een gemiddeld verbruik van 3,9 l/100 km. "De productie van de Rapid met deze 90 pk sterke dieselmotor start in oktober. De eerste exemplaren levert Skoda daardoor in november uit", aldus de woordvoerster.

Skoda introduceert eveneens een nieuw driespaaks stuurwiel in de Rapid. Optioneel is het stuurwiel te bestellen met chroom of aluminium afwerking. Ook de keuze op het gebied van interieurafwerking is uitgebreid. Nieuw op de Rapid-optielijst is xenon-verlichting.

